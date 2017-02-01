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Общество

В Псковском филиале Академии ФСИН России стартовала профподготовка сотрудников УИС

С 1 февраля по 1 марта в Псковском филиале Академии ФСИН на курсах первоначальной профессиональной подготовки пройдут обучение сотрудники рядового, младшего и среднего начальствующего состава управлений ФСИН России по Тверской и Псковской областям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Сегодня начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин и заместители по направлениям деятельности разъяснили слушателям порядок обучения и проживания на территории образовательной организации, пожелав прибывшим на обучение сотрудникам справиться с изучением дисциплин, после чего успешно сдать экзамены.

В ходе обучения слушатели первоначальной профессиональной подготовки изучат не только учебные дисциплины, но и пройдут физическую, строевую и огневую подготовку, освоят правила оказания первой медицинской помощи и основы делопроизводства.

В выходные дни слушателей курсов ожидает культурная программа: сотрудники группы по работе с личным составом отдела кадров Псковского филиала академии ФСИН познакомят гостей города с достопримечательностями Псковской области.

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