Псковское общество «Профи-групп» заплатит 100 тысяч рублей за зарастание сельхозугодий соснами и березами

16:55, 01 февраля 2017, ПАИ

Псковскому обществу с ограниченной ответственностью «Профи-групп» назначен штраф в размере 100 тыс. рублей за неисполнение предписаний Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Нарушения земельного законодательства специалисты выявили при осмотре двух участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в районе деревни Поддубье Псковского района. Установлено, что земли не используются по назначению, из 189 гектаров плодородных земель 73 гектара заросли кустарником, соснами и березами, высота которых достигает местами десяти метров.

С целью устранения выявленных нарушений земельного законодательства ООО «Профи-групп» Управление выдало предписания, которые не были исполнены собственником к установленному сроку в полном объеме.

По результатам внеплановой проверки были составлены протоколы по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания), а дело передано в мировой суд.

Ознакомившись с представленными материалами, мировой суд с учетом смягчающих обстоятельств назначил обществу административное наказание в виде штрафа по 50 тыс. рублей за каждый участок.