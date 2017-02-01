Себежский нацпарк и заповедник «Полистовский» могут пополнить перечень особо охраняемых природных территорий

17:27, 01 февраля 2017, ПАИ

Депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский доложил губернатору Андрею Турчаку о том, что прорабатывается вопрос включения Себежского национального парка и заповедника «Полистовский» в перечень особо охраняемых природных территорий. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, речь об этом шла на сегодняшней встрече главы региона и парламентария.

«Еще один важный момент — захоронение отходов, скопившихся на территории Псковской области. И здесь, по моему мнению, должна действовать федеральная программа. Мной эта проблема была озвучена на комитете по экологии в Государственной Думе, теперь надо готовить законодательную инициативу», - отметил Александр Козловский.

«Кстати, эта тема и для вашего профильного комитета — комитета промышленности. Программу утилизации пестицидов ведет Минпром, а не Минприроды, поэтому здесь тоже хотелось бы вас попросить, чтобы вы с профильным министерством держали этот вопрос на контроле», - отреагировал губернатор.

Александр Козловский рассказал также, что благодаря постоянным встречам с представителями министерств и самими министрами, представителями госмонополий, есть возможность озвучить проблемные вопросы, которые скопились в регионах, и получить на них ответы.

В феврале-марте состоится встреча депутата с вице-премьером Ольгой Голодец. «Запланирована также встреча с Минпромторгом, с Чемезовым, главой «Ростехнологии», с объединенной авиационно-строительной корпорацией, с судостроительной корпорацией. По кооперации, я считаю, мы здесь могли бы подумать, и какие-то филиалы в регионе разместить. Кроме того, сейчас проводится работа по подготовке выездного совещания комитета Государственной думы по спорту [комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи — прим. ред]. Мы согласовали повестку и график проведения совещания. Мы планируем посетить ряд спортивных объектов, соревнований. Среди членов комитета есть Олимпийские чемпионы и, конечно, будет здорово, если они посетят отборочный турнир на Чемпионат мира по биатлону среди юношей, который будет проходить 13 февраля в Острове», - сказал Александр Козловский.

«Будем рады принять гостей. Инфраструктура «Юности» готова, остались последние штрихи. Все обязательства, которые брал на себя регион, Союз биатлонистов России, выполнены. База преобразилась и, уверен, гости по достоинству оценят новую инфраструктуру», - подытожил Андрей Турчак.