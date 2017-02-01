42 заявки поступили на конкурс на соискание премии администрации Псковской области за лучшие произведения

17:48, 01 февраля 2017, ПАИ

В конкурсе на соискание премий администрации области за лучшие произведения в сфере культуры и искусства, архитектуры и журналистики, сохранения культурного наследия за 2016 год принимают участие 42 соискателя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по культуре.

В области литературы поступило 10 заявок, журналистики – 15, сохранения культурного наследия – 6, изобразительного искусства – 4, театрального искусства – 3, по 2 – в сферах архитектуры и музыкального искусства.

В феврале текущего года комиссия по присуждению премий начнет работу по рассмотрению представленных материалов.