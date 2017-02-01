Псковские полицейские провели 11 антинаркотических встреч с учащимися

17:50, 01 февраля 2017, ПАИ

В январе сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области в рамках осуществления социально-психологического тестирования в образовательных учреждениях областного центра провели 11 антинаркотических мероприятий. Полицейские посетили ряд средних общеобразовательных школ города, а также лицеи, колледжи и школу-интернат, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД.

Эти профилактические встречи были направлены на формирование у подростков и их родителей антинаркотического мировоззрения, привычки к здоровому образу жизни и занятиям спортом.

В ходе общения говорилось о негативных последствиях, наступающих в результате употребления наркотиков, а также курения, распития спиртных напитков. Подчеркивалось, что за те или иные противоправные деяния законодательством Российской Федерации предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Стражи порядка подчеркивали, что ответственность за воспитание и поступки несовершеннолетних несут прежде всего их родители. Для участников акций продемонстрировали фильмы по обсуждаемым проблемам.