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Общество

Псковские полицейские провели 11 антинаркотических встреч с учащимися

В январе сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области в рамках осуществления социально-психологического тестирования в образовательных учреждениях областного центра провели 11 антинаркотических мероприятий. Полицейские посетили  ряд средних общеобразовательных школ города, а также лицеи, колледжи и школу-интернат, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД. 

Эти профилактические встречи  были направлены на формирование у подростков и их родителей антинаркотического мировоззрения, привычки  к здоровому образу жизни и занятиям спортом.

В ходе общения говорилось о негативных последствиях, наступающих в результате употребления наркотиков, а также курения, распития спиртных напитков. Подчеркивалось, что за те или иные противоправные деяния законодательством Российской Федерации предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Стражи порядка подчеркивали, что ответственность за воспитание и поступки несовершеннолетних несут прежде всего их родители. Для участников акций продемонстрировали фильмы по обсуждаемым проблемам.

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