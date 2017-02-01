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Общество

Услуги по получению в российских МФЦ паспортов и водительских прав пока недоступны

Многофункциональные центры (МФЦ) пока не будут выдавать гражданам паспорта и водительские удостоверения из-за неготовности к этому федеральных структур. Отметим, что сегодня, 1 февраля, многие российские СМИ со ссылкой на вступившее в силу распоряжение правительства РФ сообщили, что теперь общегражданские паспорта, загранпаспорта старого образца и водительские права можно оформлять и получать через многофункциональные центры. 

«Административный регламент МВД по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских прав не содержит положений, по которым данная услуга может непосредственно оказываться в МФЦ», - прокомментировал Псковскому агентству информации ситуацию директор МФЦ Псковской области Джамиль Хиндристанский. «Мы сейчас организуем в городе Пскове прием заявлений и необходимых документов для осуществления выдачи российских национальных и международных водительских удостоверений. Мы принимаем пакет документов, далее этот пакет передается ГИБДД, которая осуществляет уже выдачу водительских прав. В этой части требования законодательства выполнены», - добавил директор псковского МФЦ.

Что касается выдачи многофункциональными центрами паспортов, то, по информации Джамиля Хиндристанского, на данный момент не определены технические требования и спецификации необходимого оборудования, которое позволит осуществлять предоставление данной услуги. «В ближайшее время срок организации предоставления данной услуги будет перенесен в связи с необходимостью подготовки на федеральном уровне соответствующих технических требований. В связи с этим, данная услуга в Псковскоой области не оказывается, как, впрочем, и в остальных субъектах РФ», - заявил он.

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