«Ну и что, что зомби?..»

16:59, 01 февраля 2017, ПАИ

Лидер регионального отделения партии, депутат Псковского областного Собрания, бизнесмен Олег Брячак из еще недавно самостоятельной фигуры превращается в заложника и проводника чужих интересов, даже отдаленно не связанных с интересами Псковской области. И драматичность этого процесса - в вопросе, понимает ли сам Брячак, что находится «под управлением», или искренне верит в то, что он рыцарь в сияющих доспехах. Чтобы разобраться в ситуации, «Псковская правда» вспомнила некоторые вехи карьеры Олега Брячака.

Бизнес в долг

Политическая биография Олега Брячака насчитывает меньше десяти лет. У него были прекрасные стартовые позиции для начала карьеры. Отец, Михаил Брячак, в псковской политике человек известный. Долгое время возглавлял региональное отделение «Справедливой России», с 2007 по 2011 был депутатом областного Собрания, затем с 2011 по 2016 год – депутатом Госдумы, небедный бизнесмен. Словом, связи, опыт, деньги Михаила Васильевича готовы были работать на сына.

В 2007 году Олег Брячак пробует свои силы на выборах Псковской гордумы – и проигрывает.

Следующее всплытие состоялось спустя три года: в 2010 году Олег Брячак появляется на публике в качестве инвестора проекта по строительству таможенно-логистического терминала на границе с Латвией. Инвестпроект всячески поддерживается администрацией Псковской области, вплоть до того, что на площадке ТЛТ за два года побывали и начальник Северо-Западной таможни России Назип Галикеев (дважды), и полпред президента в СЗФО Николай Винниченко. Отметим, что Олег Брячак озвучивал сумму инвестиций порядка 400 млн долларов, а по соглашению с региональными властями должен был построить в Пыталовском районе детский садик и многоквартирный жилой дом (построены они инвестором так и не были).

В ноябре 2011 года ТЛТ был открыт (а в декабре Олег Брячак становится депутатом областного Собрания от «Справедливой России»), однако инвестор так и не смог наладить рабочие отношения с таможней. В результате в 2013 году на профильных ресурсах в интернете появились объявления о продаже ТЛТ «Убылинский».

В 2010 - 2012 годы Олег Брячак находился на пике своей карьеры: высокая упоминаемость в СМИ, образ крупного инвестора, активная избирательная кампания в областное Собрание.

Но одновременно наружу выплыло неумение Брячака как инвестора налаживать контакты и искать компромиссы: несмотря на всю возможную поддержку властей, его бизнес-проект потерпел крах. К этому же времени относятся первые публичные упоминания об огромных кредитных линиях, открытых Олегом Брячаком сперва в «Россельхозбанке» (в 2010 году), а затем, для рефинансирования первого, – в «ВТБ», более 300 млн рублей.

В 2012 году стартовал еще один проект Олега Брячака – спортивно-развлекательный комплекс «Электрон», основу которого составляли бассейн и спортзал. «Бассейн - только начало возрождения спорткомплекса «Электрон». Мы обязательно приведем в порядок сам стадион. Помимо детской игровой инфраструктуры, будет несколько кинотеатров, магазины, развлекательные комплексы, которые будут горожанам полезны и интересны», - говорил тогда он.

Эти заявления так и остались невыполненными.

Важный факт. В 2011-2013 гг. «Россельхозбанк» выдал в кредит 220 миллионов рублей нескольким ООО: «Паллада», «Лари», «Хинтел» и «Кроника» (эти компании в СМИ связывают с Олегом Брячаком). Залогом по одному из кредитов стал комплекс «Электрон», находящийся в собственности компании «Кроника».

Через несколько лет Олег Брячак заявил о том, что нашел инвестора, который готов благоустроить и застроить территорию стадиона «Электрон» жилыми домами. На заседании региональной инвесткомиссии Брячак сам выступает с защитой проекта. Однако информация о планируемой застройке этого района, который традиционно используется горожанами для занятий спортом (даже вопреки плачевному состоянию стадиона), была встречена горожанами в штыки.

Кроме того, оказались преданы огласке личные долги Брячака и его коллеги по партии, совокупно более 450 млн рублей.

Желание Олега Михайловича за счет нового проекта застройки «Электрона» отбить огромные долги «считывалось» моментально.

Летом 2016 года наружу выплыла еще одна неприятная для Брячака история. Его бывшие сотрудники написали открытые письма в правоохранительные органы о том, как он «вешал» долги на них. К концу прошедшего года «Электрон» за долги у Брячака изымается и передается в управление другой компании.

Всего за пять лет Олег Брячак продемонстрировал, что умеет превращать инвестиции в долги, союзников и бывших коллег – в оппонентов и врагов. Трудно сказать, что это – неумение или невезение.

«Пятиминутки» гнева на сессиях областного Собрания Олег Брячак использует теперь для пересказа написанных чужой рукой страшилок.

С чужой руки

В 2014 году Олег Брячак участвовал кандидатом в губернаторской кампании. Выборы он проиграл, став только третьим с 5,3% голосов. В минувшем году политик вновь пошел на выборы, пытаясь получить мандат депутата Госдумы как кандидат от «Справедливой России». Он получил всего 13%, заняв третье место (у лидера выборов Александра Козловского - 42,2%), а партия - только 7,3% (четвертое место). Брячак не смог прыгнуть выше депутатского кресла в областном Собрании, куда он попал только по партспискам. При этом в новом созыве регионального парламента фракция справедроссов сократилась с 4 до 2 человек.

Участие Брячака и в той и в другой кампании наблюдатели связывают, прежде всего, с попытками решить проблемы в бизнесе. В обеих он отметился с жесткой критикой в адрес губернатора Андрея Турчака. Но принципиальное отличие Брячака-кандидата образца 2016 года от 2014-го связано с утратой статуса самостоятельного политика.

Именно в 2016 году кругом задолжавшего Олега Брячака подхватывает Михаил Гавунас, в конце 1990-х – серый кардинал Псковской области, а ныне – бежавший за границу от правоохранительных органов бизнесмен.

Последний, без сомнения, по-прежнему имеет интересы в Псковской области и жаждет реванша. У него есть своя группа «влияния», состоящая главным образом из руководителей подконтрольных ему организаций. Но в ней не доставало действующего, можно сказать, брендированого политика. Такой жемчужиной коллекции Михаила Гавунаса и стал Олег Брячак, депутат Собрания и руководитель регионального отделения «Справедливой России». На каких условиях состоялся этот альянс, гадать не будем. Но взаимная выгода налицо: Гавунас обретает публичного глашатая, а Брячак как минимум продолжает существование как политик.

Провал на выборах в сентябре 2016 года, похоже, в еще большей степени привязал Олега Брячака к Михаилу Гавунасу. Логика проста: кампания проиграна, деньги в нее вложены. А долги надо отдавать.

Для Брячака началась новая жизнь. Теперь хорошо поставленным голосом – надо отдать должное, уроки мастерства речи не прошли для него даром – на сессиях Псковского областного Собрания он рассказывает сказки, не подозревая, что рассказывает сам о себе… Неоднократно говорит о том, что «кольцо вокруг сжимается» и что он ждет ареста, не замечая, что все эти слова – оговорки, которыми он только выдает очевидное ему самому: положение его действительно совсем плохо, а для уголовных дел, видимо, действительно есть поводы… Он сообщает, что издаст 600-тысячным тиражом газету. И из уст человека, который является банкротом, а по налоговой декларации зарабатывает не больше нескольких сотен тысяч за год, это звучит нагло…

Важный момент: в этом альянсе ничем не рискует только Гавунас. Разве что деньгами. А вот Олег Михайлович без финансовой и организационной подпитки рискует очень быстро превратиться, как в сказке, в тыкву. И признаться, другого сценария развития событий не видно.

По меткому выражению одного из наших собеседников, долгое время Олег Брячак был своего рода Остапом Бендером. Как вдруг роли поменялись, и теперь он – Киса Воробьянинов при Остапе Савельевиче Бендере.

И кажется, Олег Брячак не видит, не осознает, что стал зависимым, что будущее его как человека, самостоятельно принимающего решения, весьма призрачно. Что будущему этому угрожают вовсе не те, кого он так тщательно и уже без оглядки на этические нормы поносит, а его нынешние друзья-партнеры.

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Что делает оппозиция, любая оппозиция? Правильно. Оппозиция занимается критикой действующих властей, предлагает свои варианты социально-экономического, политического развития, участвуя в выборах, борется за власть. Если оппозиционный политик хочет, чтобы его воспринимали серьезно, репутация должна быть безупречной.

История Олега Михайловича Брячака – не тот случай. Похоже, как политик он пропал. Совсем пропал.

Александр ОСИН