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Общество

Активистки Псковского Красного Креста навестили свою бывшую коллегу

Сотрудник Псковского Красного Креста Любовь Сушилова и волонтер Анна Козорезова навестили 82–летнюю Нину Агафонову.  

Как сообщили Псковскому агентству информации в благотворительной организации, несколько лет назад Нина Агафонова сама активно участвовала в деятельности благотворительной организации: посещала различные мероприятия, собирала пожертвования во время различных акций. Сейчас из-за серьезных проблем со здоровьем она редко выходит из дома.

Нина Агафонова находится на надомном обслуживании одной из сестер милосердия Красного Креста, и такая поддержка, по словам пожилой женщины, помогает справиться со многими бытовыми трудностями.

«Визит гостей из Красного Креста очень обрадовал Нину Александровну, которая подготовила небольшое чаепитие», - отметили в благотворительной организации.

Женщины обсудили события в Псковском Красном Кресте. Нина Агафонова поделилась своими воспоминаниями из детства, когда их семью насильно вывезли в Латвию. Как рассказала пожилая женщина, несмотря на прожитые годы, боль от пережитого в детстве ужаса до сих пор осталась в сердце.

В конце визита Любовь Сушилова вручила хозяйке небольшие подарки от председателя псковского Красного креста Петра Василевского, а Анна Козорезова - домашнее варенье собственного приготовления. 

Напомним, что визиты внимания проходят в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в городе Пскове», финансируемым немецким фондом «Память, ответственность и будущее» и отделением Немецкого Красного Креста в городе Гере (Германия).

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