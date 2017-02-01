«Лошадиный» ПАИ-live состоится 2 февраля

17:58, 01 февраля 2017, ПАИ

Завтра, 2 февраля, в 12:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет председатель комитета по правовому обеспечению администрации Пскова Валерий Наводкин. Речь в интервью пойдет о развернувшейся в областном центре кампании против катания на лошадях в Детском парке.

Городские власти вместе с полицией проводили специальные рейды, чтобы штрафовать наездниц за незаконное катание на лошадях детей, но наездники вновь появляются в Детском парке. При каких условиях катание на лошадях в Детском парке станет легальным, почему рейды там участились, насколько законно в принципе передвигаться по городу верхом и насколько сильна конкуренция в «лошадном бизнесе», расскажет Валерий Наводкин?

Свои вопросы гостью прямого эфира можно оставлять в чате на странице ПАИ-live.