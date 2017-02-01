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Общество

В Дедовичах провели рейд по профилактике пожаров

1 февраля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам совместно с участковым уполномоченным полиции ОМВД России «Дедовичский» и корреспондентом местной газеты «Коммуна» провели профилактический рейд в жилом секторе Дедовичей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда участники обошли 8 домовладений, под роспись проинструктировали 16 человек, распространили 25 листовок, а также провели индивидуальные беседы в ходе осмотра печного отопления.

В рамках проведенного инструктажа до населения довели обстановку с пожарами на территории области и рассмотрели основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Также жителям рассказали об обязательных требованиях пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов и порядок действий в случае возникновения пожара.

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