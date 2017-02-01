Псковичам расскажут, как стать богатырями
5 февраля в 11:15 и 13:00 в Псковском музее-заповеднике пройдет интерактивная программа «Как стать богатырем» из цикла «Бабушкины сказки». Как сообщили Псковскому агентству информации в музее, на занятии речь пойдет о защитниках русской земли: их силе, выносливости и других качествах, присущих богатырям.
Программа пройдет в Поганкиных палатах (улица Некрасова, 7).
Дополнительная информация по телефону: 66-18-29, pskovmuseum@mail.ru .
Предварительная запись обязательна.