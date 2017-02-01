Псковские археологи нашли в Музейном переулке средневековый колодец и немецкий дзот с обломками пулемёта

18:01, 01 февраля 2017, ПАИ

Сотрудники Псковского музея-заповедника ознакомились с работой городского археологического центра в раскопе «Подзноевский-16» в Музейном переулке. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея, экскурсию по раскопу для коллег провела старший научный сотрудник Псковского археологического центра Татьяна Ершова.

Главной находкой археологов в раскопе «Подзноевский-16» стал шестиметровый дренажный колодец XVI-XVII веков. По словам Татьяны Ершовой, псковские археологи и раньше встречали во время раскопок элементы подобных дренажных сооружений, но впервые нашли целый колодец, к тому же, по её словам, очень интересной формы – сужающийся книзу и полностью закрытый сверху брёвнами.

Благодаря этой находке археологи убедились в существовании замкнутой водоотводной системы, которая была построена примерно в то же время, что и Поганкины палаты, пояснили в музее.

Работы в раскопе «Подзноевский-16» начались в середине декабря, а закончатся к концу февраля. Он занимает площадь в 220 квадратных метров. По мнению специалистов, люди начали обживать этот участок в XVI веке и активно осваивали вплоть до нашего времени. Под землёй обнаружили остатки древних усадеб, которые разделял частокол из массивных брёвен, следы большого пожара на рубеже XVI-XVII веков, фундаменты доходных домов XIX-XX веков и даже полуразрушенный немецкий дзот с обломками пулемёта. Из бытовых находок, кроме металлических пуговиц и керамических черепков, Татьяна Ершова отметила заготовку для каменного равнолопастного крестика.