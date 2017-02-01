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Общество

Блокировка водительских прав заставила псковича рассчитаться с долгами

Пскович, проживающий на данный момент в Москве, оплатил долг по алиментным обязательствам в размере 66 тысяч рублей, после того, как судебный пристав-исполнитель ограничил его в пользовании водительскими правами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области.

Решением мирового судьи Пскова гражданин был обязан платить алименты в объёме одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на содержание бывшей супруги вплоть до исполнения дочери 2006 года рождения трёх лет.

Исполнительное производство возбудили после предъявления документа в Управление ФССП России по Псковской области в 2007 году. Судебный пристав-исполнитель направил запросы во все регистрирующие органы, осуществил несколько выходов в адрес по месту прописки должника.

Выяснилось, что должник только прописан в Пскове, но фактически здесь не проживает. В связи с этим его объявили в розыск, в котором он находился долгое время. В ходе очередного выхода в адрес по месту прописки, мать должника сообщила его номер телефона.

Судебный пристав-исполнитель Наталья Жиловая позвонила гражданину и провела беседу о том, что у него есть долг по алиментам в размере 66 тысяч рублей и в отношении него вынесено постановление о временном ограничении на пользование специальным правом (водительскими правами). Как пояснил сам должник, он уже долгое время живёт в Москве и работает - водителем, но не официально и водительские права ему необходимы.

30 января должник уже был в Пскове, на личном приёме у судебного пристава-исполнителя Натальи Жиловой, где предъявил оплаченную квитанцию по задолженности в полном объёме.

В результате предпринятых мер гражданин полностью погасил имеющуюся у него задолженность по алиментам перед бывшей супругой и оставил свои водительские права при себе.

Напоминаем, что судебные приставы-исполнители вправе приостанавливать действие водительских прав в связи с задолженностью их обладателей по уплате алиментов, административных штрафов и компенсаций за нанесенный здоровью вред с суммой свыше 10 тысяч рублей.

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