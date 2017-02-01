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Общество

Состояние российских миллиардеров за месяц выросло на 7,9 миллиарда долларов

С начала 2017 года совокупное состояние российских миллиардеров выросло на 7,9 миллиарда долларов. Такие данные содержатся в Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В лидерах рейтинга оказался президент компании «Русал» Олег Дерипаска, чей капитал за первый месяц 2017 года увеличился на 1,7 миллиарда долларов, до 7,8 миллиарда долларов.

На втором месте оказался основной бенефициар Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников. За январь его капитал увеличился на 1,1 миллиарда долларов, до 7,5 миллиарда долларов. Третье место в списке занял глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин. Состояние бизнесмена выросло за январь на 941,5 миллиона долларов, до 14,1 миллиарда долларов.

В первую десятку вошли также основной владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко (состояние выросло на 898,5 миллиона долларов), основатель USM Holdings Алишер Усманов (на 875 миллионов долларов), глава группы «Ренова» Виктор Вексельберг (на 697,7 миллиона долларов).

Bloomberg Billionaires Index рассчитывается на основе стоимости акций компаний, доли в которых принадлежат миллиардерам.

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