ФСБ введёт режим пограничной зоны на границе с Белоруссией

19:53, 01 февраля 2017, ПАИ

Глава ФСБ России Александр Бортников приказал ввести режим пограничной зоны вдоль российско-белорусской границы. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации, передает Росбалт.

Региональным пограничным управлениям предписано «установить места и время въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону; организовать установку предупреждающих знаков на въездах в пограничную зону». Приказ Бортникова вступает в силу с 7 февраля 2017 года.

В Смоленской области пограничная зона отсутствует, в Брянской области существовала только вдоль границы с Украиной, в Псковской — вдоль границы с Латвией и Эстонией.