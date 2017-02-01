Команда псковского естественно-математического лицея №20 заняла первое место в 3 этапе областного конкурса «Я и пожарная безопасность»

19:59, 01 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 1 февраля, в Пскове на базе МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей» прошел 3 этап областного конкурса «Я и пожарная безопасность». В соревновании приняло участие пять команд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По условиям конкурса, вначале четвероклассники представили свои видеопрезентации на тему: «Работа школьной дружины юных пожарных».

Лучшей по мнению жюри стала презентация дружины юных пожарных МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей», в которой школьники рассказали о своей работе по пропаганде пожарной и электробезопасности, при учебных пожарных эвакуациях и безопасности на водных объектах.

Второй частью конкурса стала «Игра по станциям», где конкурсанты продемонстрировали навыки осторожного обращения с огнём, электроприборами и пожароопасными предметами, правила использования первичных средств пожаротушения и оказания доврачебной помощи пострадавшему, правила поведения на воде.

Наиболее динамично действие проходило на станции «Пожарная часть», где ребята на время одевали боёвки, передавали пожарный ствол и тушили условное возгорание. На этой станции помогал оценить умения ребят государственный инспектор города Пскова по пожарному надзору Дмитрий Иващенко.

По итогам испытаний призовые места распределились следующим образом:

I место – команда ДЮП «Естественно-математического лицея №20»;

II место – команда ДЮП МБОУ «СОШ №3»;

III место – команда ДЮП МБОУ «Социально-экономический лицей №21».

Призёров наградили специальными дипломами Главного управления МЧС России по Псковской области и памятными подарками от филиала ПАО МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго».

Конкурс «Я и пожарная безопасность» проводится в Псковской области с 2003 года при поддержке Главного управления МЧС России по Псковской области, филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», государственного управления образования Псковской области, Псковского областного Совета ВДПО. Его цель - реализация государственных интересов в области обеспечения электро- и пожаробезопасности детей, формирования общественного сознания, активной гражданской позиции подрастающего поколения и культуры безопасности жизнедеятельности.