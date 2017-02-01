В Петербурге умер предсказывавший весну сурок

20:14, 01 февраля 2017, ПАИ

В Ленинградском зоопарке скончался сурок по кличке Фрол, который предсказывал весну последние несколько лет, сообщает FlashNord.

«Фрол скончался, ему замены нет. В связи с этим предсказывать наступление весны в нашем городе некому», — сказали в зоопарке.

Кроме того, в Московском зоопарке сообщили, что их сурок будет спать в День сурка, 2 февраля, и не сможет предсказать сроки наступления весны в 2017 году, передает агентство городских новостей «Москва».

«В День сурка в Московском зоопарке сурок будет спать. В Москве сейчас холодно, ночью обещают минус 14–20 градусов, снег в таких условиях не тает. Сурок проснется, когда растает снег», — сказали в зоопарке.

В США и Канаде 2 февраля отмечают День сурка. Главным сурком-предсказателем считается Фил из штата Пенсильвания. Согласно поверью, в этот день нужно внимательно следить за сурком, вылезающим из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна.