Впервые в истории украинец сможет бесплатно обучаться в NASA

20:22, 01 февраля 2017, ПАИ

Впервые в истории украинец сможет пройти бесплатное обучение в NASA. Как пишут «Украинские новости», Университет сингулярности в Киеве запускает конкурс инновационных проектов Global Impact Challenge, победитель которого получит стипендию на участие в летней программе Global Solutions Program на кампусе NASA Ames Research Center.

Победитель конкурса будет выбран уже в апреле, а в Калифорнию победитель отправится летом. Образовательный курс в сфере инноваций будет длится 10 недель. Преподавателями по данной программе выступят Рэй Курцвайл, Питер Диамандис, Стивен Хокинг, Дэн Барри, Ларри Пейдж и Илон Маск.

Образовательная программа Global Solutions Programm ежегодно отбирает 80 человек со всего мира и дают им возможность, знания и деньги для работы над проектами, которые повлияют на человеческую цивилизацию в течение следующих 10 лет. За всю историю программы в ней не принял участие ни один украинец.