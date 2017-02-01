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Общество

Впервые в истории украинец сможет бесплатно обучаться в NASA

Впервые в истории украинец сможет пройти бесплатное обучение в NASA. Как пишут «Украинские новости», Университет сингулярности в Киеве запускает конкурс инновационных проектов Global Impact Challenge, победитель которого получит стипендию на участие в летней программе Global Solutions Program на кампусе NASA Ames Research Center.

Победитель конкурса будет выбран уже в апреле, а в Калифорнию победитель отправится летом. Образовательный курс в сфере инноваций будет длится 10 недель. Преподавателями по данной программе выступят Рэй Курцвайл, Питер Диамандис, Стивен Хокинг, Дэн Барри, Ларри Пейдж и Илон Маск.

Образовательная программа Global Solutions Programm ежегодно отбирает 80 человек со всего мира и дают им возможность, знания и деньги для работы над проектами, которые повлияют на человеческую цивилизацию в течение следующих 10 лет. За всю историю программы в ней не принял участие ни один украинец.

 

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