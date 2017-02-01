«Псковавиа» продлит сертификат эксплуатанта после проверки Росавиацией

20:31, 01 февраля 2017, ПАИ

Региональная авиакомпания «Псковавиа» продлит сертификат эксплуатанта после проверки Росавиацией в середине февраля. Ограничение разрешения на выполнение полетов связано с выкатом самолета за пределы посадочной полосы осенью 2016 года, а не с долгами авиакомпании, сообщил ТАСС в среду заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов.

Во вторник, 31 января, приказом Росавиации срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании был ограничен до 7 февраля. По мнению источника ТАСС, причиной могли стать долги предприятия в 200 млн рублей.

«Все необходимые документы об устранении замечаний, полученные после инцидента с самолетом в сентябре прошлого года, направлены в Росавиацию. Требования касались обеспечения безопасности полетов. Ожидаем, что завершающая проверка пройдет до середины февраля, и сертификат "Псковавиа" будет продлен», - сказал он.

По словам вице-губернатора, к настоящему времени выполнены работы по удлинению полосы до 2520 м, переносу метеооборудования и установке аэродромных знаков, разработке схемы маневрирования воздушных судов.

При этом собеседник агентства опроверг информацию, что причиной ограничения полетов стали долги авиакомпании другим аэропортам. «Долги есть, но они носят текущий характер. Часть их реструктуризирована, выработан график погашения задолженности», - добавил Кузнецов, не назвав общую сумму задолженности.

Кроме того, в 2017 году администрация Псковской области, как собственник предприятия, намерена обновить авиапарк: рассматриваются три предложения по покупке самолетов.

Самолет рейса Москва - Псков 27 сентября 2016 года при торможении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На его борту находились 30 пассажиров, никто из них не пострадал. ЧП стало предметом внеплановой проверки авиационного ведомства деятельности всей авиакомпании. Ранее Росавиация ограничивала срок действия сертификата до 7 декабря 2016 года и 31 января 2017 года.

Передача акций авиакомпании из ведения Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ (Росимущество) Псковской области состоялась 12 мая 2014 года. Предполагалось, что появление нового предприятия в региональной собственности даст возможность привлечь инвестиции в модернизацию аэропортового комплекса, позволит развить компанию, предоставлять авиауслуги на территории Северо-Западного федерального округа.

Авиакомпания «Псковавиа» является главным оператором аэропорта Пскова Кресты, выполняет регулярные и чартерные пассажирские и грузовые перевозки, используя воздушные суда Ан-24, Ан-26, и вертолет Robinson R-44. Эксплуатационный ресурс у всех самолетов продлен до 2022 года.

В авиакомпании работают 55 сотрудников летной службы и 23 бортпроводника. Самолеты компании совершают регулярные рейсы из Пскова в Москву и Санкт-Петербург, из Санкт-Петербурга в Апатиты, Брянск, Владимир, Курск, Котлас, а также из Архангельска в Ярославль.