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Общество

Шойгу пригласил россиян бесплатно посетить Всемирные военные игры в Сочи

Посещение соревнований третьих зимних Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля, будет бесплатным для зрителей. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании. Соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 1 февраля.

«Приглашаю всех желающих посетить игры и поболеть за наших спортсменов. Не сомневаюсь, что состязания пройдут в честной, бескомпромиссной борьбе и подтвердят спортивный авторитет России», — заявил Шойгу.

По его словам, о своем участии в играх, которые Россия проводит впервые, заявили около тысячи военнослужащих из стран Европы и Азии. Для проведения мероприятий будут задействованы объекты, построенные к Олимпиаде 2014 года. Открытию игр будет предшествовать эстафета спортивного огня.

Зимние Всемирные военные игры — мультиспортивные соревнования среди спортсменов-военнослужащих, которые проходят один раз в четыре года и призваны объединить вооруженные силы различных стран с помощью спорта.

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