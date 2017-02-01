В ЕС из-за отмены роуминга почти вдвое подешевеет мобильная связь

20:51, 01 февраля 2017, ПАИ

Европарламент и представители стран Евросоюза заключили соглашение по поводу отмены роуминга в союзном объединении. Роуминг в ЕС полностью отменяется в июне, пишет Росбалт.

«С июня этого года в случае выезда за границу роуминг должен быть такой же, как в родной стране. Безусловно, с точки зрения операторов, ключевое значение имеют максимальные расценки», — пояснил польский евродепутат Михал Боня.

С 15 июня максимальная цена за телефонный разговор снизится с 0,05 евро за минуту до 0,032 евро. «Стоимость SMS-сообщения с 0,02 евро снизится до 0,01», — отмечает Радио Польша.

Между тем камнем преткновения стала плата за интернет-трафик. Соглашение предусматривает, что эти расценки будет постепенно снижаться в течение 5 лет. С 15 июня стоимость гигабайта составит 7,7 евро, с 1 января 2018 года — 6 евро и будет снижаться на 0,5 евро каждый год.

В начале 2022 года за один гигабайт клиенты сотовых операторов заплатят 2,5 евро.