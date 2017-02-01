Грузия примет детское «Евровидение-2017»

20:56, 01 февраля 2017, ПАИ

Грузия примет музыкальный детский конкурс «Евровидение-2017». Эту информацию подтвердили Европейский вещательный союз и Общественное вещание Грузии, сообщает Газета.ру со ссылкой на сайт конкурса.

В 2016 году победу на конкурсе одержала грузинская вокалистка Мариам Мамадашвили. Россия заняла тогда четвертое место.

15-е детское «Евровидение» состоится в ноябре 2017 года. «Грузия выигрывала конкурс наибольшее количество раз, и мы довольны, что можем наконец привезти любимое молодежное шоу Европы в новую страну, показавшую такую преданность конкурсу», – заявил супервайзер основного и детского «Евровидения» Юн Ула Санн.

Грузия выигрывала детское «Евровидение» рекордные три раза, но мероприятие она примет впервые.