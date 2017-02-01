Москва, Приморье и Хабаровский край лидируют по заявкам на «дальневосточный гектар»
Россияне подали почти 44 тыс. заявлений на получение «дальневосточного гектара». Об этом журналистам заявил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, сообщает ТАСС.
Программа «дальневосточного гектара» стартовала 1 июня прошлого года. Сначала выбор территорий был доступен для жителей Дальнего Востока — прежде в «пилотных» муниципальных образованиях, затем по всему ДФО. С 1 февраля участвовать в проекте могут все жители России.
По словам Галушки, с 1 февраля рост заявок увеличился в разы. «В конце второго этапа было подано более 30 тыс. заявок. Сейчас их уже почти 44 тыс. Определились три региона-лидера по заявкам. Это Приморье, Хабаровский край и Республика Саха (Якутия)», — рассказал он.
При этом наибольшее число заявлений было подано от жителей Москвы и Московской области, Приморского и Хабаровского краев.
По информации Минвостокразвития, чаще всего граждане хотят получить землю для жилищного строительства, сельскохозяйственной деятельности или же туристического бизнеса.
Для развития интереса к программе и облегчения освоения дальневосточных земель прорабатывают меры поддержки граждан. «Сегодня ведется работа по созданию Центра поддержки граждан – получателей «дальневосточного гектара». Его задачей будет адресное предоставление комплексных решений и сопровождение каждого проекта по освоению гектаров», — сообщил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Валентин Тимаков.
Также агентство составляет методические рекомендации по созданию поселений, в которых объясняется, к примеру, как получить статус земель населенного пункта, и совместно с корпорацией МСП договорилось о совместной поддержке получателей «дальневосточного гектара».