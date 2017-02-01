Москва, Приморье и Хабаровский край лидируют по заявкам на «дальневосточный гектар»

21:12, 01 февраля 2017, ПАИ

Россияне подали почти 44 тыс. заявлений на получение «дальневосточного гектара». Об этом журналистам заявил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, сообщает ТАСС.

Программа «дальневосточного гектара» стартовала 1 июня прошлого года. Сначала выбор территорий был доступен для жителей Дальнего Востока — прежде в «пилотных» муниципальных образованиях, затем по всему ДФО. С 1 февраля участвовать в проекте могут все жители России.

По словам Галушки, с 1 февраля рост заявок увеличился в разы. «В конце второго этапа было подано более 30 тыс. заявок. Сейчас их уже почти 44 тыс. Определились три региона-лидера по заявкам. Это Приморье, Хабаровский край и Республика Саха (Якутия)», — рассказал он.

При этом наибольшее число заявлений было подано от жителей Москвы и Московской области, Приморского и Хабаровского краев.

По информации Минвостокразвития, чаще всего граждане хотят получить землю для жилищного строительства, сельскохозяйственной деятельности или же туристического бизнеса.

Для развития интереса к программе и облегчения освоения дальневосточных земель прорабатывают меры поддержки граждан. «Сегодня ведется работа по созданию Центра поддержки граждан – получателей «дальневосточного гектара». Его задачей будет адресное предоставление комплексных решений и сопровождение каждого проекта по освоению гектаров», — сообщил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Валентин Тимаков.

Также агентство составляет методические рекомендации по созданию поселений, в которых объясняется, к примеру, как получить статус земель населенного пункта, и совместно с корпорацией МСП договорилось о совместной поддержке получателей «дальневосточного гектара».