В Минкомсвязи задумались о разработке правил для звонков через Wi-Fi

21:32, 01 февраля 2017, ПАИ

Министерство связи и массовых коммуникаций России разместило на портале проектов нормативных и правовых актов уведомление о подготовке требований для использования технологии Wi-Fi Calling. На это обратил внимание RNS.

С помощью обеспечения услуг связи через Wi-Fi-подключение Минкомсвязь надеется решить проблему плохого качества сигнала, которое проявляется в подвалах, метро, верхних этажах небоскребов. Так, Wi-Fi Calling позволит операторам связи обеспечить должное качество при совершении звонков и отправке SMS.

«Использование данной технологии позволяет увеличить одновременное число подключений пользователей и более экономно расходовать частотный ресурс оператора связи», — говорится в описании документа.

Wi-Fi Calling требует разработки дополнительных правил применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц и оборудования стандарта LTE.

Публичное обсуждение документа продлится до 14 февраля.

Ранее МТС и Samsung запустили в России сервис Wi-Fi Calling.