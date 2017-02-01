Швейцарские учёные нашли способ прочитать мысли полностью парализованных людей

21:43, 01 февраля 2017, ПАИ

Швейцарские ученые разработали прибор, который позволяет прочитать мысли полностью парализованных людей. Обездвиженные в результате травмы или болезни смогли ответить на несложные вопросы.

Прибор работает по принципу магнитно-резонансной томографии (МРТ). Он фиксирует малейшие изменения в активности мозга в связи с изменением потребления кислорода. Выяснилось, что когда человек хочет сказать «да», количество кислорода в клетках мозга возрастает, а когда «нет» — понижается.

С помощью таких манипуляций парализованные люди смогли ответить на ряд вопросов о своей личной жизни, узнавали своих родных. Также подопытные «отвечали» положительно на вопрос о том, хотят ли они дальше жить, несмотря на свое положение.

Это – первый шаг на пути к излечению людей от полного паралича тела. Ранее считалось, что человек, лишенный возможности двигаться, со временем утрачивает способность думать. Теперь эта теория была опровергнута, а значит когда-нибудь наука сможет возвращать обездвиженных людей к нормальной жизни, передает «Мир 24».