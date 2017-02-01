Крым завершил перевод объектов культурного наследия в правовое пространство России

22:15, 01 февраля 2017, ПАИ

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что регион завершил перевод объектов культурного наследия в правовое пространство России. Об этом информирует ТАСС.

Из сообщения Аксенова в соцсетях следует, что на данный момент в Крыму 218 объектов имеют статус объектов культурного наследия федерального значения, около 1,8 тыс. отнесены к категории регионального значения, более 2,5 тыс. – к выявленным объектам культурного наследия.

По словам главы региона, объекты культурного наследия являются достоянием и гордостью не только Крыма, но и всей России. «Именно поэтому наша задача – приложить максимум усилий для их сохранения», – подчеркнул Аксенов.

Ранее сообщалось, что в Судакской крепости в Крыму началась первая со времен СССР масштабная плановая реставрация.