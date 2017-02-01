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Турист погиб после столкновения со сноубордисткой на российском курорте

Турист-горнолыжник погиб, столкнувшись со сноубордисткой на курорте Шерегеш в Кемеровской области. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По предварительной информации, 31-летний житель Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ) врезался в туристку во время спуска на лыжах с горы Зеленая.

Женщина вызвала спасателей. Во время оказания медицинской помощи пострадавший скончался от полученных травм. СКР проводит проверку по факту инцидента.

Как уточняет ТАСС, лыжник столкнулся со сноубордисткой 1984 года рождения из Новосибирска. Во время катания на нем не было шлема. Женщина в результате происшествия не пострадала.

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