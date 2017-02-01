Сербский футболист ЦСКА Тошич пожелал стать россиянином

22:41, 01 февраля 2017, ПАИ

Сербский полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич признался, что хотел бы получить российское гражданство. Слова футболиста в среду, 1 февраля, приводит ТАСС.

«Пока я играю за свою сборную, то думаю, что это невозможно. Но я точно не был бы против российского гражданства. Россия — мой второй дом. Я буду рад, если такая возможность предоставится в будущем», — заявил Тошич.

29-летний хавбек отметил, что его одноклубнику Марио Фернадесу, получившему российское гражданство в июле 2016 года, стоит выучить русский язык, если он хочет выступать за сборную России.

«И Витиньо, и Фернандес плохо говорят по-русски. Но Витиньо был два года в Бразилии, а вот Марио надо выучить язык. Понимаю, что для них это очень тяжело, он совсем не похож на португальский, мне было легче, потому что русский и сербский схожи. Но ему надо, с учетом возможного выступления за сборную России», — добавил серб.

В конце июля российское гражданство получил вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме, в августе — полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо.

Тошич выступает за ЦСКА с 2010 года. За это время он провел в составе красно-синих 172 матча и забил 37 мячей. В активе хавбека 75 игр за сборную Сербии, в которых он отметился 11 голами.