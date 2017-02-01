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Политика

Надежда Савченко назвала Петра Порошенко врагом народа

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью украинскому журналу «Новое время» заявила, что будет бороться с президентом Украины Петром Порошенко «всеми доступными законными методами и способами, в том числе политически». «Мой враг тот, кто враг моему народу, кто делает жизнь хуже каждому человеку. Простые люди говорят, что мы живем хуже с каждым днем. Да, я думаю, он (Петр Порошенко.— ред.) — враг народа»,— сказала Надежда Савченко.

По мнению депутата, вывести Украину из сложившегося кризиса смогут только два типа лидеров: Индира Ганди или же Иосиф Сталин. Со временем страна должна перейти к «многолидерному типу», считает она. Надежда Савченко добавила, что президент«должен сделать все, чтобы люди смогли сами управлять своей страной».

Ранее депутат заявила о преступном характере киевской власти. Она политик подчеркнула, что «нынешняя власть не менее преступна, чем предыдущая».

Украинский истеблишмент осудил Надежду Савченко после того, как 7 декабря депутат посетила Минск, где встретилась с руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Госпожа Савченко заявила, что увидела не врагов, а партнеров по переговорам. После этого Надежду Савченко исключили из фракции «Батькивщина» в парламенте, однако мандата не лишили. Позднее парламент исключил госпожу Савченко из делегации ПАСЕ.

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