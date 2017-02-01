Белый дом разрешил въезд в США всем обладателям грин-карт

23:06, 01 февраля 2017, ПАИ

Администрация США разъяснила, что легальные постоянные резиденты, обладатели грин-карт не столкнутся с отказом въезда в страну, передает Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома Шона Спайсера.

В инструкции по исполнению указа президента Дональда Трампа были внесены соответствующие уточнения.

Вопрос о том, запрещен ли въезд в США гражданам подпавших под ограничения стран, если они у них есть грин-карты, оставался до настоящего времени наиболее запутанным, отмечает агентство. Первоначально предполагалось, что ограничения коснутся и этого круга лиц.

27 января Трамп подписал указ, согласно которому на территорию США запрещается въезд гражданам семи государств: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, сроком на 120 дней приостановлен прием сирийских беженцев.

Как пояснил сам американский президент, эта мера направлена не против мусульман, а против террористов. По его словам, выдача виз гражданам всех стран возобновится, как только будут приняты дополнительные меры в политике безопасности в течение 90 дней.

Грин-карта (green card) — удостоверение личности или так называемая идентификационная карта, подтверждающая наличие вида на жительство у человека, не являющегося гражданином США, но постоянно там проживающего, и предоставляющая право трудоустройства на территории этой страны.