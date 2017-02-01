Три человека погибли в ДТП на трассе Петербург — Псков

23:14, 01 февраля 2017, ПАИ

На трассе Петербург — Псков произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, в результате которого погибли три человека.

Как сообщили Росбалту в пресс-службе УГИБДД по СПб и ЛО, авария произошла около 20:30 на 156 километре трассы Петербург-Псков в Лужском районе. Автомобиль «ВАЗ-2199» выехал на встречную полосу и врезался в автобус без пассажиров.

Водитель отечественного автомобиля и двое его пассажиров погибли, еще один пассажир получил травмы средней степени тяжести. Водитель автобуса получил легкие травмы, отметили в пресс-службе.