ВОЙНА МАШИН #10: Chevrolet Cruze (2011) против Opel Astra (2014)

10:42, 09 февраля 2017, ПАИ

Так совпало, что обе сегодняшние марки, Chevrolet и Opel, официально покинули российский авторынок в 2014 году. Тем не менее, их количество наших на дорогах исчисляется сотнями тысяч. Opel Astra J и Chevrolet Cruze, помимо всего, еще и «двоюродные братья», поскольку обе модели вышли из-под крыла корпорации General Motors. Несмотря на родственную связь, автомобили очень и очень разные. У сравниваемых автомобилей разница в возрасте 3 года в пользу Opel, при оценке мы учитывали их эксплуатационные характеристики без привязки к текущему состоянию.



Chevrolet Cruze – машина-мечта для молодого поколения автолюбителей. Яркая агрессивная внешность, простота конструкции и сравнительная доступность сделали её невероятно популярной среди любителей тюнинга. За небольшие деньги можно приобрести бесчисленное количество тюнингованных запчастей из Поднебесной, что делает этот автомобиль еще более желанным для любителей выделиться из толпы. При этом, благодаря надежной и простой конструкции, не так сложно найти Cruze с пробегом в отличном состоянии, а огромное количество этих машин на вторичном рынке снижает не только среднюю цену продажи, но и стоимость обслуживания.

Opel Astra J 2014 года - второй по популярности в Европе в своем классе - нашел огромное количество поклонников и на просторах нашей страны. Продуманный и утонченный Opel Astra предлагал на выбор широкую гамму современных моторов и различных типов КПП. При этом стоимость машины позволяла достойно конкурировать с корейскими автомобилями. В связи с уходом Opel с российского рынка, много автомобилей в отличном состоянии появились на сайтах подержанных машин.

ПРАВИЛА

Правила ВОЙНЫ МАШИН просты. В наших автомобильных битвах участвуют самые разные машины, от почти новых до сильно подержанных, самых разных классов и размеров. Объединяет их бюджет на вторичном рынке. Принять участие в нашем проекте может любой читатель со своим автомобилем. Это возможность не только примерить на себя другой автомобиль, но и получить ценные подарки от Медиахолдинга и наших партнеров. Эксперты и герои выпуска встречаются на испытательном полигоне и обмениваются ключами от машин. Поездив и оценив автомобиль соперника, участники делятся своими впечатлениями.

Но вердикт о том, какой автомобиль лучше и предпочтительнее, выносят эксперты ПАИ.

Первый эксперт - фотокорреспондент, автоэксперт ПАИ и ведущий этого проекта Александр Сидоренко. Оценивает потребительские качества машин - комфорт, оснащение, качество материалов и прочие параметры, которые интересуют рядового автомобилиста, выбирающего автомобиль для повседневного использования. Второй эксперт - наш персональный «Стиг», автогонщица Ольга Стебихова. Эта обаятельная девушка умеет заставить даже самое ленивое транспортное средство ехать так, как будто это гоночный болид. Будучи автогонщиком, она оценит ходовые качества машин, их управляемость, разгонные и тормозные характеристики, работу двигателя, коробки и подвески. Третий эксперт - автомеханик сервисного центра AUTOHOF Евгений Синильников. Поскольку через его прямые руки прошел не один автомобиль, он с радостью поделится с читателями своим профессиональным видением тестируемых автомобилей, а также на месте проведет экспресс-диагностику. Его задача определить, какой из автомобилей будет надежнее в процессе эксплуатации, дешевле и проще в обслуживании.

УЧАСТНИКИ

Chevrolet Cruze

Год выпуска: 2011

Двигатель: рядный, 4 цилиндра, 1,6 литра, 16 клапанов, мощность 109 л. с., крутящий момент 150 Нм.

Привод: передний

КПП: автоматическая, гидротрансформатор, 6 ступеней, с возможностью ручного выбора передачи

Масса: 1310 кг

Объем багажника: 450 литров

Клиренс: 145 мм

Опции: АБС тормозов, ESP, кондиционер, фронтальные подушки безопасности, штатная аудиосистема c Bluetooth, стеклоподъемники передних дверей, парктроник, регулировка руля, подогрев передних сидений, подогрев наружных зеркал заднего вида.

Пробег: 105 000 км

Цена на вторичном рынке: около 450 000 рублей.

Владелец: Александр Кузьмин, профессиональный спортсмен, победитель Кубка Мира по биатлону среди юниоров.

«Я купил эту машину подержанной у своего друга пять месяцев назад, то есть я второй владелец. Так как я езжу много, то за неполные полгода владения успел наездить около 18 тысяч километров. Выбирать особенно не приходилось. На самом деле я очень хотел себе Opel Astra в предыдущем кузове, но мне позвонил друг и сказал, что нужно продать машину, забирай! Ну и отдал подешевле, хорошую. Вообще, раньше в сторону Cruze даже не смотрел. А потом присмотрелся, понравилась агрессивная «морда». Это и стало последней каплей, и я забрал машину. Она мне нравится, особенно после предыдущей Chevrolet Lacetti. Так как до этого у меня был универсал, то поначалу в Cruze оказалось непривычно, даже тяжело. Кажется, что мало места, коляска еле влезает в багажник. Еще были сомнения по поводу автомата, но в целом удобно и классно. Мне нравится, а потому, думаю, годик еще поезжу точно».

Opel Astra J

Год выпуска: 2014

Двигатель: 1,4 литра с турбонаддувом, 16 клапанов, мощность 140 л. с., крутящий момент 200 Нм.

Привод: передний

КПП: автоматическая гидромеханическая, 6 ступеней, с возможностью ручного выбора передачи

Масса: 1430 кг

Объем багажника: 460 литров

Клиренс: 165 мм

Опции: АБС тормозов, ESP, управление магнитолой на руле, кожаный руль с подогревом, двузонный климат-контроль, противотуманные фары, фронтальные и боковые подушки безопасности, штатная аудиосистема c Bluetooth, навигация, стеклоподъемники всех дверей, электропривод зеркал, подогрев зеркал, регулировка руля по высоте и вылету, парктроник.

Пробег: 33 000 км

Цена на вторичном рынке: около 600 000 рублей.

Владелец: Екатерина Винницкая, директор ресторана быстрого питания Hesburger:

«С самого начала я хотела именно Opel Astra, и именно седан. Очень понравился внешний вид машины. Когда начала смотреть по цене, то решила, что посмотрю, что-нибудь еще. В итоге целый месяц сравнивала разные машины, смотрела Mazda 3, Ford Focus, и даже паркетник Mitsubishi ASX. Но в итоге нашла в Санкт-Петербурге по очень удачной цене именно эту модель и купила ее. Вообще, эта она тогда стоила более миллиона, что не укладывалось в мой ценовой диапазон, но дилер сделал огромную скидку. Ждала какой-то подвох и не очень хотела автомобиль в черном цвете, но все оказалось хорошо. Своей машиной я очень довольна и меня устраивает в ней абсолютно все».

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ЭКСПЕРТЫ О МАШИНАХ

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Давно хотел испытать именно эти два автомобиля. Буквально несколько лет назад они были с одной стороны конкурентами, а с другой - работали на одну «копилку» GM. Машины похожие и совершенно разные по своей философии. Разницу между ними может определить лишь искушенный взгляд.

Начну, пожалуй, с внешности. Здесь, на мой взгляд, даже дорестайлинговый Cruze выглядит куда интереснее Opel. Он вообще выглядит больше и солиднее, чем есть на самом деле. Уверен, что именно внешность в сочетании с вменяемой ценой и сделала его столь популярным в России. Сейчас эта модель Chevrolet однозначно находится в топе мечтаний молодых парней по всей стране. Агрессивный внешний вид явно повышает статус владельца в глазах других водителей. На его фоне Astra выглядит скромным семейным седаном для непритязательного пользователя. Но, это лишь то, что лежит на поверхности.

Когда садишься внутрь, все становится на свои места. У «Шевроле» очень интересный салон с модными тканевыми или пластиковыми вставками в передней панели (зависит от комплектации). Тем не менее, качество материалов не на самом высоком уровне. Да и практичность тканевой обивки вызывает сомнения. «Опель» радует обилием хрома. Все выглядит не в пример добротно и качественно. Нажимать и крутить многочисленные кнопочки и тумблерочки очень приятно, если, конечно, понимаешь, что делаешь. А это, поверьте, непросто. Их количество безгранично, а расположение не систематизировано. Выглядит это как пункт управления космическими полетами. Эргономика от этого страдает изрядно. Уверен, большинство владельцев не разобрались с доброй частью того, что там есть. Но, несмотря на это, общее впечатление от Opel Astra намного приятнее.

Окончательный вердикт помогла вынести поездка на машинах. И вот тут сразу чувствуется превосходство Opel Astra. При одинаковых габаритах «Опель» на 120 кг тяжелее. И это, судя по всему, более солидная шумоизоляция. Немецкий автомобиль тише едет и ощущается собраннее. «Шевроле», хоть и мягче, но чуть более гулкий на неровностях. Да и едет «Опель» пободрее. Единственное нарекание, которое вызвала у меня машина из Германии — работа КПП в ручном режиме. Мало того, что номер передачи не читается, так еще и машина не реагирует на сброс газа. Тормозить коробкой в ручном режиме невозможно вообще. Мотор ревет, но замедления не происходит. Увы, эта функция совершенно бесполезна, хотя для семейного автомобиля она может и не нужна.

Победил в результате Opel Astra J. Он в целом воспринимается как более дружелюбный и качественный автомобиль. Чувствуется, что он создавался для требовательного автовладельца. Chevrolet понравится тем, для кого автомобиль не только транспорт, но и средство самовыражения. Наверняка, он будет хорош для тех, кто впервые пересаживается на современную машину класса С.



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко























































* * *

Сегодня у нас замечательный тест-драйв! Две «черные молнии». Очень красивые, элегантные машины. Я бы даже сравнила их с джентльменами в черных фраках. Правда, один из них (Opel Astra) с более девчачьим характером. Оба автомобиля на автомате, но «драйв» доставляют. Очень понравился разгон на Opel. Возможно, это связано с резиной [Nokian Hakka 7 - ПАИ]. Тем не менее, разгон у нее очень интенсивный.

По управляемости, по эргономике, по рулению мне тоже больше понравился Opel Astra. Но у Chevrolet есть свои плюсы: более плавный, мягкий. Подвеска, возможно, слишком мягкая, но он, зато, более четко откликается, когда нужно исправить грубые ошибки в пилотировании. Так сказать, он больше прощает водителю благодаря тому, что на любые движения рулем, нажатие газа или тормоза, он отвечает мягко и плавно, не усугубляя ситуацию.

По сегодняшнему тесту этих двух черных прекрасных автомобилей я отдаю предпочтение Opel Astra J. Очень бы хотелось испытать обе машинки на асфальте, но погода распорядилась иначе.



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко































































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Своё предпочтение я отдам «Опелю» по нескольким причинам. Во-первых, Astra свежее. Машины из одного класса, но по технической оснащенности Opel Astra J более продуманный и сложный. Например, при схожей архитектуре подвески, у «Опеля» она настроена точнее и работает, соответственно лучше, что подтверждает Ольга Стебихова.

Двигатель Chevrolet Cruze однозначно из поколения старых моторов GM. Степень его форсирования одна из самых низких в этом классе. С объема 1,6 литра он выдает всего 109 л. с. и 150 Нм крутящего момента, что мало для такой большой машины. У Opel Astra двигатель нового поколения. Это небольшой мотор объемом 1,4 литра с турбонаддувом. Он не только дает 140 л. с., но и его моментная характеристика достигает 200 Нм. С другой стороны, такая отдача от двигателя не может пройти бесследно. Страдает, в первую очередь, живучесть. Долго он не проходит. Его расчетный ресурс не превышает 200 тысяч. Далее - только полная замена. В этом смысле, Chevrolet Cruze выглядит как «последний из могикан».

Видимо, покупателям новых автомобилей нужно смириться с тем, что эпоха «миллионников» ушла бесследно. Двигатели, которые легко «бегают» по 300-400 тысяч километров уже не ставят. Не выгодно!

Несмотря на то, что автомобили вышли из-под одного технического крыла GM, есть и другие различия. Так, у Opel используется более сложная и современная электроника. Пока автомобиль свежий, волноваться за нее не стоит, но в дальнейшем могут возникнуть проблемы. У «Шевроле» все немного проще.

Тормоза у этих автомобилей дисковые, самой простой конструкции, а потому никаких «сюрпризов» они своим владельцам не преподнесут. Та же история и с АКПП. Простые 6-ступенчатые гидротрансформаторные автоматы с возможностью ручного переключения будут служить верой и правдой, если просто за ними следить и иногда менять масло.

По надежности в долгосрочной перспективе Chevrolet Cruze отъездит подольше, чем Opel Astra, но по современным тенденциям автомобилестроения машина должна ходить не более 5 лет. И в этом периоде Opel будет предпочтительнее. Такого как раньше, чтоб машина еще детям осталась, уже никто не практикует. Поэтому, возникает некоторое неравенство при выборе, которое зависит от возраста. Чем старше автомобиль и чем дольше на нем планируется ездить, тем предпочтительнее, получается, Chevrolet. Но Opel Astra лучше.

УЧАСТНИКИ О МАШИНАХ

Александр Кузьмин об Opel Astra J

Комфортный салон, большие бардачки, коробка автомат, как у меня, в принципе. Руль, комфортный, держаться можно. Единственное, что мне в нем не нравится, это маленькие окошки между передними дверями и лобовым стеклом. Вот они меня смущают, я бы такие не хотел, хотя из-за них обзор становится лучше. Все остальное круто. Вообще, я очень хотел «Астру». Проехав первый круг уже почувствовал, что машина сильно отличается от моей. Она отлично входит в повороты. Я думал, что моя машина рулится идеально, но тут еще идеальнее. Все комфортно. Да и турбо - классно. Нажал на газ и в сиденье вжимает. При обгоне можно быть уверенным, что ты обгонишь машину, а не сравняешься с ней на середине, а там, не дай Бог, будет встречка. Машина классная, это однозначно. И все минусы, которые я называю, это не минусы совсем. Пересев со своей, я сразу чувствую, что она лучше в комфорте, и в управлении. Очень удивил кнопочный ручник. Я такого раньше не встречал.

Екатерина Винницкая о Chevrolet Cruze

По сравнению с «Опелем» машина вроде как более послушная, более отзывчивая. Немного мешает подлокотник под рукой. Кресло я так и не смогла отрегулировать по высоте. Это неудобно. А вообще едет она неплохо, мягко. Я, честно говоря, думала, что она будет трястись вся. Но едет достаточно тихо. По сравнению с «Опелем» не так остро реагирует на педаль газа, нет такой динамики. Но и колеса я не так хорошо чувствую, как в своей. Возможно, это из-за резины. Перед покупкой своей машины я смотрела на «Шевроле», но так и не поездила. Мне нравился дизайн, но я рада, что купила Opel Astra, хотя про него много всяких историй говорят.

ИТОГО

По результатам наших испытаний безапелляционную победу одерживает Opel Astra J. Даже без учета года выпуска, немецкий автомобиль выглядит более продуманным и современным. Chevrolet Cruze отлично показал себя как просторный бюджетный автомобиль с незаурядной внешностью. И если «Опель» хорош лишь тогда, когда он довольно свежий, в долгосрочной перспективе «Шеви» будет предпочтительнее из-за своей простоты. Благодаря дизайну и надежности он будет пользоваться неизменным спросом на вторичном рынке, что не обязательно произойдет с Astra J, которая лет через 5-7 попадет в разряд «рискованных» приобретений. Но сейчас Opel Astra одерживает уверенную победу.

Принять участие в ВОЙНЕ МАШИН очень просто. Нужно всего лишь заполнить анкету и ждать подходящего соперника: