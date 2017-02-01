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Политика

В Псковской области по инициативе прокуроров прекратили полномочия 9 депутатов

В 2016 году в Псковской области по инициативе прокуроров досрочно прекратили полномочия в связи с утратой доверия 9 депутатов представительных органов местного самоуправления, грубо нарушивших требования антикоррупционного закона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ведомстве отметили, что за год на 41% возросло количество поставленных на учет преступлений коррупционной направленности (с 92 до 129), в том числе фактов взяточничества - на 51% (с 46 до 74). Также увеличилось число лиц, уличенных в совершении уголовно наказуемых деяний данной категории (с 56 до 80).

Кроме того, в прошлом году прокуроры оспорили 11 незаконных региональных и 764 муниципальных нормативно-правовых акта (НПА), предотвратили издание 144 незаконных или коррупциогенных региональных НПА и 654 таких актов муниципального уровня. В рамках реализации права правотворческой инициативы разработаны и внесены 2 проекта НПА в органы государственной власти области и 463 – в органы местного самоуправления. Прокуратура предупредила издание около 640 незаконных нормативных правовых актов.

Также была обеспечена законность при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва и главы Новосокольнического района.

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