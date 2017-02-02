Южный ветер и до -8 градусов прогнозируют псковские синоптики 3 февраля

18:01, 02 февраля 2017, ПАИ

3 февраля на территории Псковской области прогнозируется облачная погода, местами пройдёт небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть южного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -3 до -8 градусов, днем - от 0 до -5.

Атмосферное давление ожидается выше нормы.