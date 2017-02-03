РЕВИЗИЯ: Загородный отель «Лесное озеро»

14:30, 03 февраля 2017, ПАИ

На Чудском озере были, в Псковском - плавали. А как насчёт озера третьего по величине в Псковской области? Я уверена, что вы вряд ли знаете, как оно называется и где находится. До недавнего времени не знала и я. Ликвидировать пробелы будем вместе. Впрочем, речь пойдёт не только об озере. Возможно, сейчас вы и из географии родного края кое-что почерпнёте, и с отпуском определитесь. Я уже достаточно заинтриговала?

Так вот, зовётся озеро Двинье-Велинское, находится на самом краю Псковской области – в Куньинском районе. Если вы из тех, кто обожает отдых на природе, но привыкли к идеальному городскому комфорту и не переносите палаточную романтику с комарами и туалетом под сосной, срочно открывайте карты Google, ищите Woods Lake Resort – попросту загородный отель «Лесное озеро». Сегодня отправляемся сюда, на песчаные берега Двинья в посёлок Поташёво.

Путь от Пскова до Поташёво, надо признать, неблизкий – порядка 330 км, великолучанам повезло больше, до них всего около 70 км. Но километры и время, проведённое в пути, стоят финишной точки.

Идеальный покой, живописная глушь, потрясающий комфорт - три кита, на которых держится любой отдых. Что ещё нужно для счастья городскому жителю, измученному суетой и проблемами? Поверьте, здесь будет, что запостить в «Инстаграм». Беспроводной интернет работает на всей территории отеля. Хотя я на месте гостей «Лесного озера» всё-таки позволила бы себе несколько дней отдохнуть от соцсетей и мессенджеров.

Отель, как полагается, начинается со стойки ресепшен. Здесь вас зарегистрируют и отдадут электронную карточку-ключ от коттеджа, в который вы пожелали вселиться. Кстати, все пешеходные дорожки на территории гостиницы устланы деревянным настилом. Летом запросто можно ходить босиком даже в дождливую погоду.

В общей сложности в домиках и коттеджах «Лесного озера» одновременно могут расположиться порядка 76 человек. Варианты размещения самые разные: от аскетичных «Хижин рыбаков» до шикарного Opera House. Есть и промежуточные позиции в виде семейных коттеджей. Стоимость проживания в отеле колеблется от 2 600 рублей до 21 900 рублей в сутки. В высокий сезон цена вырастает на 15-20%. Теперь обо всём по порядку.

Для мужчин, привыкших к спартанским условиям, имеются две «хижины», в которых смогут разместиться только два человека. Это небольшие сооружения с минимумом необходимого: спальня с кроватями double или twin, санузел с душевой кабиной и мини-кухня.

Для супругов с детьми и небольших компаний из 6-8 человек предусмотрены двухэтажные коттеджи. Сутки здесь обойдутся в 8 300 рублей. На первом этаже такого бревенчатого дома находится просторная гостиная с настоящим камином, небольшая двухместная спальня, душевая кабина и туалет. С первого этажа можно попасть на большую веранду, где приятно встретить погожий день. На втором этаже — две двухместные спальни. Во всех домах помимо каминов имеется центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение (не бойлер!), wi-fi. Короче говоря, всё как в городе только лучше. Для семейного отдыха есть специальный одноэтажный «Семейный дом» (5 300 рублей за сутки), в котором запросто поместятся 5 человек. Помимо обычной спальни предусмотрена и специальная детская с двухъярусной кроватью.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов







































Если вас только двое (или трое) и вы ищете вариант подешевле, смело заселяйтесь в «Хату». Она предназначена как раз для бездетных пар или пар с одним ребёнком. Обстановка здесь схожа с той, что имеется в коттеджах, только спальня одна и в гостиной нет камина. Зато есть полноценная кухня вместо кухонной зоны. Всё это удовольствие стоит 4 200 рублей.

За 7 400 рублей — пожалуйте в двухэтажный «Тёщин домик». Создан специально для тех, кто путешествует с ближайшими родственниками или компанией из 4-6 человек. На первом этаже — уютная кухня со всем необходимым вплоть до холодильника и микроволновой печи, гостиная, туалет и душевая кабина; на втором этаже — две спальни и ещё один санузел.

Дружной компании из 8-12 человек рекомендуется расположиться в «Большом доме» (15 200 рублей). Здесь четыре спальни, большая гостиная, отдельный кабинет, оборудованная кухня и уютная столовая. Накрыть стол можно и на огромной террасе перед домом. На случай если вы не захотите нарушать уединение, внутри имеется своя сауна.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов













Хотите отдохнуть в стиле «а-ля рус» – поселитесь в бревенчатой «Избе». Внутри — настоящая русская печь-мазанка с лежанкой, на которой так сладко спится. Хотя кому-то больше понравится отдыхать в ароматной деревянной спальне цвета спелой пшеницы. Спален в доме две, ещё есть гостиная - отличное место для компании из 4-5 человек. Кстати, именно эта изба полюбилась депутату Государственной Думы, знаменитому боксёру Николаю Валуеву. Он трижды приезжал в Куньинский района и трижды выбирал для отдыха именно этот дом. И именно в Двинье во время съёмок программы «Большое хобби» для телеканала «Охотник и рыболов» Николай Валуев поймал двухметрового сома.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



















Ну, а если вы в душе гусар и средства позволяют, подарите себе и своей даме отдых в роскошном Opera House с панорамным остеклением гостиных на первом и втором этажах. В отличие от остальных коттеджей полы в Opera House каменные, но замерзать вам не придётся — они подогреваются. В доме на двоих есть всё необходимое для идеального отдыха: полностью оборудованная кухня, большая столовая, спальня с кроватью king size, сауна, джакузи и даже отдельный кабинет для тех, кто не сможет полностью оторваться от дел. Перед домом — терраса для неспешных чаепитий, занятий йогой, весёлых праздников или романтических свиданий. Для двоих, пожалуй, даже чересчур, но, если есть желание, зачем отказывать себе в возможности пожить в сказке.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов







































Если готовить лень, завтрак можно заказать из местного ресторана или отправиться туда самостоятельно. Подают не только привычные блюда вроде холодца, маринадов, щей и пельменей. Любители фаст-фуда, например, обязательно найдут что-нибудь для себя в спецменю «Дядюшки Сэма», ценителям восточной кухни предлагаются традиционные узбекские кушанья: манты, плов, шурпа, лагман. Не волнуйтесь, шашлык всех сортов здесь также присутствует. Можно даже устроить барбекю-вечеринку в беседке у кромки озера. Часовая аренда «гриль хауса» обойдётся в 500 рублей. Мангальщик приготовит на углях всё, что только пожелаете.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов















Естественно, в отеле можно отпраздновать любое торжество, а для свадеб и вовсе предусмотрен специальный шатёр.

При загородном отеле устроено фермерское хозяйство. Благодаря этому гости могут рассчитывать на свежие и экологически чистые продукты. На ферме размещаются бараны, куры, кролики, свиньи. А летом на вашем столе всегда будет свежая зелень и овощи. Завтраки включены в стоимость проживания только в сезон с мая по сентябрь, в остальное время питание необходимо оплачивать отдельно.

Дома и коттеджи на территории отеля расположены таким образом, что из каждого открывается потрясающий вид на озеро. Как только переступаешь порог своих апартаментов, все заботы остаются за их пределами. Новая обстановка, новые виды, тихий лес, гладь озера и тишина способствуют безмятежному отдыху. Даже пары экскурсионных часов хватило, чтобы почувствовать внутреннее умиротворение. По-хорошему, конечно, надо оставаться на неделю и перезагружаться полностью. Впрочем, обстановка и возможности «Лесного озера» располагают не только к пассивному отдыху.

Есть абсолютно всё: спортивные площадки, футбольное поле, тренажёрный зал, пейнтбол, стрельба из лука, катание на квадроциклах и снегоходах, верховая езда, конные пикники, лодочные прогулки, катамараны, гидроциклы, фехтование, полёты на воздушном шаре, организация охоты и рыбалки с полной экипировкой. Да даже термос с горячим чаем и тот для любителей зимней рыбалки-охоты приготовят, не говоря уже об удочках и ружьях. Вы ещё пожелать не успеете, а сотрудники «Лесного озера» уже воплотят. Ну, точно как в мультике: «Вы что же и пальцы за меня загибать будете?»



Фото: отеля "Лесное озеро"



Фото: отеля "Лесное озеро"



Фото: отеля "Лесное озеро"



Фото: отеля "Лесное озеро"



Фото: отеля "Лесное озеро"









В охотничьих угодьях отеля водятся зайцы, кабаны, лоси, волки и медведи, а в озере обитают судаки, щуки, караси, лещи, окуни, сазаны и множество другой живности. Раздолье!

Гордость базы — конюшня с орловскими рысаками. Орловцы — красивые, крепкие, статные лошади. Незабываемые впечатления от общения с ними гарантированы и взрослым, и детям. Какое удовольствие просто скормить жеребцу яблоко, не говоря уже о конной прогулке. Ни разу не сидели в седле? Не беда – инструктор проведёт для вас индивидуальное занятие, а уж Зоркий, Землемер, Ливерпуль и Митрополит равнодушными вас точно не оставят. Меня вот не оставили. А особенно понравился гнедой Корсар с бархатным носом. Он хоть и не из орловских, но не менее замечательный.

Накатались, набегались, устали? Пожалуйте в баню – финскую или русскую. Часовая аренда обойдётся в 1 300 рублей. Внутри русской бани - большая кирпичная печь, осиновые лежаки на 6-7 человек, ковши и запас дров для растопки. Также гостям предоставляются дубовые или берёзовые веники. Помимо парилки, есть душевая, уборная, гостиная и веранда.

В финской сауне пар более горячий и сухой. При температуре до +130 градусов влажность воздуха составляет не более 10%. В домике также есть всё необходимое для комфортного отдыха: уборная, душ и общая комната для дружеского общения.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов







Аренда лесной бани, которая находится за территорией отеля — отличный вариант для гостей, которые предпочитают полное уединение. Помимо парилки и душевой, здесь предусмотрен небольшой банкетный зал.

Летом перечень водных процедур, естественно, дополняется купанием в чистых водах Двинья. Для этого на территории всего отеля оборудован замечательный песчаный пляж.

Курс на импортозамещение продолжается, поэтому заканчивайте терзать интернет в поисках идеального места для отдыха в Греции, Турции или Испании, езжайте лучше в укромный уголок Псковской области. Здесь, пожалуй, есть всё для потрясающего отпуска и незабываемых каникул.

Подробное описание и схему проезда к «Лесному озеру» ищите здесь. Телефоны для бронирования и дополнительной информации: +7 (495) 134-54-11 (Москва, круглосуточно), +7 (812) 409-42-11 (Санкт-Петербург), +7 (8112) 29-60-20 (Псков). +7 911 898-91-89, +7 911 691-96-00 (управляющий отеля). Группа «ВКонтакте», в «Фейсбуке» и аккаунт в «Инстаграме». Проживание в отеле можно оплатить не только наличными, но и с помощью банковской карты.