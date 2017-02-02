Назначена дата проведения «Тотального диктанта»

17:47, 02 февраля 2017, ПАИ

Всероссийская акция грамотности «Тотальный диктант» в этом году состоится 8 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Новосибирского госуниверситета.

Отмечается, что в этом году изменится время старта Тотального диктанта по часовым поясам. Он пройдет в 8:00, 11:00 и 14:00 по московскому времени. Это связано с тем, что в столице Тотального диктанта, Новосибирске, в этом году произошла смена часового пояса. «Мы считаем, что в Новосибирске традиционно диктант должен пройти в 15:00 по местному времени», — заявила организатор акции Ольга Ребковец.

Она также сообщила, что автор текста диктанта уже известен, но его имя организаторы пока будут держать в секрете и раскроют на пресс-конференции 1 марта. Текст диктанта также уже написан, и экспертный совет работает над составлением комментариев по проверке.

Автор диктанта 2017 года традиционно прочтет текст лично в Новосибирском госуниверситете.

«Это огромная работа и тяжелый труд сделать так, чтобы каждая запятая соответствовала всем возможным правилам и проверяющие ни в коем случае не посчитали за ошибку то, что ошибкой не является. Поэтому ведётся очень серьёзная работа над комментариями к тексту диктанта», — рассказала Ольга Ребковец.

В этом году для иностранцев, изучающих русский язык, будет представлен проект «Trud». В акции смогут принять участие люди с любым уровнем владения русским языком. Тест на знание языка дли них будет разработан на базе основного текста Тотального диктанта.

Добавим, что «Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель - дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирском госуниверситете. В 2016 году диктант написали более 146 тысяч человек в 732 городах 68 стран.