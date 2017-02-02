В Пскове провели операцию «Оружие»

16:49, 02 февраля 2017, ПАИ

С целью выявления и пресечения нарушений правил хранения и ношения гражданского оружия в Пскове провели оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

В профилактических мероприятиях были задействованы сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы, ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области, военнослужащие Росгвардии и участковые уполномоченные полиции УМВД России по городу Пскову. Они проверили 212 адресов владельцев гражданского огнестрельного оружия, составили 59 актов проверки условий хранения оружия, выявили 4 нарушения в области оборота оружия, изъяли 13 единиц охотничьего огнестрельного оружия

В ходе проверок сотрудники Росгвардии проводили работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия. Доводилась информация об административной ответственности за стрельбу в не отведенных для этого местах, за ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также за небрежное хранение оружия.