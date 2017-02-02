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Общество

Заключённые островской колонии сдали экзамены на паяльщиков и электромонтёров

В исполнительной колонии № 2 в поселке Крюки Островского района осуждённые, получившие рабочие специальности, сдали экзамен. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Выпускной квалификационный экзамен по двум рабочим профессиям «Паяльщик» и «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» сдали 40 человек. Мастера производственного обучения в течение пяти месяцев преподавали осужденным теоретический курс и практические занятия.

Мероприятие прошло в присутствии начальника отдела по воспитательной работе с осужденными Александра Козлова и директора училища Анатолия Цуха.

Помимо получения осужденными основных разрядов, некоторые из них получили и повышенные. Теперь у 40 осужденных на руках имеется документ государственного образца «Свидетельство о профессии рабочего».

«Полученные осужденными профессии востребованы на рынке труда Псковской области, а это значит, что после выхода на свободу эти специальности позволят им трудоустроиться», - отметили в пресс-службе.

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