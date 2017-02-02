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Общество

Масленичные гуляния в центре Пскова развернутся 26 февраля

26 февраля в 11:00 в центре Пскова начнётся праздник «Гуляй, масленица!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. Городской культурный центр при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре и Управления культуры администрации муниципалитета представит несколько площадок для проводов зимы.

На территории Детского парка планируются народные игры и состязания с сюрпризами и потешками. Тут же будет организована забава «Масленичный столб» с розыгрышем призов. На этой территории горожан ждут для угощения блинами, чаем и псковскими пряниками.

На Октябрьской площади развернется театрализованное представление «Отворяй ворота!» с Маслёной, Барином Блином и лучшими творческими коллективами на главной сцене. Будут работать и интерактивные площадки: аттракционы на ловкость, силу и скорость для детей и взрослых, веселые аниматоры и мастер-классы по изготовлению поделок ручной работы. На Октябрьской площади также все желающие смогут угоститься горячими блинами с чаем.

Ключевым событием праздника станет сожжение масленичного чучела в 15:00 на Октябрьской площади.

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