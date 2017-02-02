Елена Бибикова считает необходимым принять национальную Стратегию действий в интересах женщин

16:58, 02 февраля 2017, ПАИ

Сенатор от Псковской области Елена Бибикова считает необходимым принять национальную Стратегию действий в интересах женщин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе аппарата сенатора.

Национальную Стратегию действий в интересах женщин на 2017-2022 годы должно утвердить Правительство РФ в этом году. Документ разработал кабинет министров при участии Союза женщин России, рабочей группы Евразийского женского форума и женщин-членов Совета Федерации.

Стратегия станет основополагающим документом, определяющим приоритетные направления государственной политики в отношении женщин, уверена Елена Бибикова.

О том, чтобы ускорить принятие стратегии, речь шла на заседании рабочей группы Евразийского женского форума под руководством заместителя председателя Совета Федерации Галины Кареловой. «В ходе заседания рабочей группы Евразийского женского форума обсуждались перспективы развития и план работы на 2017 год, - рассказала Елена Бибикова. - Отмечено, что Первый Евразийский женский форум, который прошел под руководством председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в сентябре 2015 года, сплотил женскую общественность России и других стран и стимулировал более широкое вовлечение женщин в международное сотрудничество».

За истекший после форума период проведены дискуссионные площадки с участием женщин села, промышленности и бизнеса.

«Способствовать развитию женского предпринимательства — одна из главных задач рабочей группы, - сообщила Елена Бибикова. - Сегодня по разным оценкам доля женщин в бизнесе составляет от 27 до 37 процентов, и надо отметить, что именно женщины ориентированы больше, чем мужчины на выпуск социально ориентированной продукции. Необходимы дополнительные меры по поддержке предпринимательской деятельности среди женщин».

«В планах 2017 года обсуждение актуальных проблем с женщинами учеными, сотрудниками правоохранительных органов, — отметила сенатор. - Намечен обширный перечень мероприятий, с которым подробно можно ознакомиться на интернет-портале «Евразийское женское сообщество».

Елена Бибикова подчеркнула, что по итогам каждого мероприятия рабочая группа вырабатывает решения и добивается их исполнения, в том числе, на уровне Правительства России и других структур.