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Соцсфера

В Псковской области «Рождественский Ангел» за пять лет помог исполнить более 4,5 тысяч детских желаний

В Псковской области подведены итоги международного проекта «Рождественский Ангел», который пятый год подряд организует австрийская благотворительная ассоциация «Маленькие сердца». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Российского детского фонда.

Фото предоставлено ПРО Российского Детского фонда

Стартовав в 2011 году, «Рождественский Ангел» за прошедшие пять лет помог осуществиться более 4 500 детским новогодне-рождественским мечтам. В 2016 году сотни «Рождественских Ангелов» – благотворителей из Австрии, Германии, Швейцарии, Франции и также России, реализовали около 1 000 детских желаний и отправили подарки своим подопечным из детских социальных учреждений Псковской области и из самых бедных семей глубинки.

Фото предоставлено ПРО Российского Детского фонда

Особую благодарность, как отметили в Детском фонде, заслужили сотрудники компаний Merck Austria, Daiichi-Sankyo и Konica Minolta Austria, которые исполнили рождественские желания 100 нуждающихся детей, а их компании взяли на себя все сопутствующие транспортные расходы.

Фото предоставлено ПРО Российского Детского фонда

«Заботливо собранные и красиво упакованные посылки начали приходить детям с конца ноября 2016 года. В ответ далекие друзья получили фотографии своих счастливых подопечных с присланными подарками, а зачастую и ответное детское послание в виде рисунка или письма. Впрочем, в этом не всегда была необходимость, ведь горящие искренним счастьем детские глаза и улыбки на фотографиях говорят гораздо красноречивее любых слов», - сказали в Детском фонде.

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