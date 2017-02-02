Александр Козловский обсудил с куратором Союза машиностроителей в СЗФО вопросы сотрудничества по поддержке предприятий

17:08, 02 февраля 2017, ПАИ

Депутат Госдумы РФ, инициатор общественного движения «Своё» Александр Козловский провел рабочую встречу с руководителем петербургского представительства Ростеха и Союза машиностроителей Александром Гуровым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Во встрече также принял участие Владимир Семенов, руководитель Псковского завода аппаратуры дальней связи (АДС), который входит в холдинговую компанию АО «Российская электроника». Аппаратура, выпускаемая заводом, используется для нужд Министерства обороны, МЧС, российских железных дорог, федеральной сетевой компании и многих других федеральных предприятий. Кроме того, на заводе производится продукция, востребованная для нужд здравоохранения, в том числе в диагностике онкологии, а также кардиостимуляторы.

Собравшиеся обсудили различные вопросы сотрудничества, направленные на поддержку промышленных предприятий. Как отметил А. Козловский, такие мероприятия позволяют услышать друг друга и наладить контакты для того, чтобы оперативно решать вопросы и следовать единой стратегии развития производства псковского региона.

Александр Гуров, который является не только руководителем петербургского представительства Ростеха, но и куратором Союза машиностроителей России по Северо-Западному округу, отметил, что председатель Союза Сергей Чемезов высоко оценивает деятельность губернатора Псковской области Андрея Турчака в этом направлении.

«Сергей Чемезов – один из самых авторитетных и влиятельных руководителей в России, генеральный директор Госкорпорации Ростех, доктор экономических наук, профессор. Неслучайно именно представители Союза машиностроителей России принимали участие в первом заседании экспертного совета Госдумы по энергетическому машиностроению, который возглавляет Александр Козловский. При поддержке руководства Государственной думы, Союза машиностроителей, Министерства энергетики и Минпромторга совет сосредоточится на решении наиболее острых проблем отечественной промышленности, ряд из которых обсуждался и на сегодняшней встрече», - отметили в пресс-службе администрации Великих Лук.