Президент снял с должностей 16 руководителей силовых ведомств

16:14, 02 февраля 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей 16 руководителей силовых ведомств. Соответствующий указ опубликован на Официальном портале правовой информации.

В частности, с должностей сняты министр внутренних дел по Карачаево-Черкеской Республике, генерал-майор полиции Казимир Боташев, глава департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС России генерал-лейтенант Александр Агафонов.

Также лишились должностей главы нескольких региональных центров МЧС: начальник Северокавказского регионального центра МЧС, генерал-майор Николай Литюк, глава Уральского регионального центра, генерал-лейтенант Сергей Мирошниченко, главы Приволжского и Дальневосточного региональных центров, генерал-полковник Игорь Паньшин и генерал-лейтенант Александр Соловьев.

Снят с должности и руководитель следственного управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, генерал-майор Аркадий Сынгаевский.

Также президент уволил с военной службы двух генералов из МЧС — главу департамента территориальной политики Юрия Ковалева и главу ГУ МЧС по Бурятии Виктора Михайлова.

Кроме того, данным указом президент РФ произвел ряд назначений. Так, новым прокурором Крыма стал Олег Камшилов, а главой следственного управления СКР по Севастополю - Виктор Танифу.