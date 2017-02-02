Секретарь Общественной палаты Псковской области принимает поздравления с 70-летием

16:40, 02 февраля 2017, ПАИ

2 февраля в Псковской областной библиотеке проходит тожество в честь 70-летия секретаря Общественной палаты региона, экс-директор Псковского академического театра драмы Валерия Павлова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Нет ничего дороже признания и уважения земляков. Я горжусь тем, что родился и вырос в таком городе, как Псков. Благодарен тем людям, которые помогали мне по жизни, на заводе, в учебе. Я горд тем, что в люди меня выводил завод! Люди столичные, умные - преподавали мне в институте. Тогда мы еще не знали кто они. В армии было не просто, но адаптировался. Когда работал в милиции - повезли на убийство уже в 22 года, я же ничего не соображал, молодой. Ко мне уважительно всегда относились, даже в начале своей карьеры», - вспомнил Валерий Павлов.

Позже, продолжил именинник, он стал работать в культуре, и 18 лет был директором театра в Пскове. «Нужно дорожить своими актерами, любить их. Берегите их, - сказал он. - Главное, что мы делали, - вели работу. Театр стал центром, где собирается интеллигенция, где мы собирались, общались».

Что касается деятельности Общественной палаты региона, то там, по словам Валерия Павлова, работают уважаемые, умные, талантливые и опытные люди. «И вы знаете, нужно соответствовать этим людям. Стараюсь держать необходимый уровень, при работе», - отметил он и поблагодарил всех за поздравления.

«Если я когда-то чего-то добился, то это заслуга моей жены. У нее талантов больше, чем у меня, она вот так решила, что будет заниматься семьей. Быть женой такого мужа, как я, не очень просто, терпеть все мои достижения и так далее. За это ей огромное спасибо», - особо выделил юбиляр.

Затем слово взял глава Пскова Иван Цецерский: «Валерия Федоровича знаю довольно продолжительное время, что стираются грани возрастов, но все-таки он старший товарищ. Можно очень много иметь медалей, но признание в статусе «Почетный житель» намного ценнее. От вас никто никогда не слышит повышения тона, вы сдержанны, конкретны. Сегодня вы задаете тон Общественной палаты, вы вожак, вы задаете тон гражданского общества нашего региона. От всех десантников, жителей города, городской Думы и администрации поздравляю вас с юбилеем».

Поздравил Валерия Павлова и председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков: «Вы работали 18 лет в Народном доме. Но ведь рано еще подводить итог. На лице Некрасова, 23 будет дом имени Павлова, в вашу честь. Поздравляю вас с юбилеем!»

В свою очередь председатель областного комитета по культуре Жанна Малышева отметила: «Мы знаем вас, как неравнодушного, творческого руководителя. Не всем дается добиться поставленных целей в жизни, но вам удалось. Вы заслужили это своим отношением к делу. Сложно оценить ваш огромный вклад в культурную жизнь города и области, все было реализовано на самом высоком уровне. Сейчас все те вопросы, трудности общества в Пскове легли на ваши плечи».

Она выразила благодарность за тесное сотрудничество и подчеркнула, что мнение Валерия Павлова имеет вес для работников культуры, к нему всегда прислушиваются. «Для меня вы являетесь наставником. Я вам очень признательна и благодарна за все. Вы были одним из первых, кто подставил дружеское плечо, протянул руку помощи. Вы на нас можете всегда рассчитывать. Пусть все складывается у вас и у вашей семьи», - заключила Жанна Малышева.

Кроме того, выступил начальник Управления внутренней политики администрации региона Владимир Шураев. «Не ошибусь, если скажу что вы целая эпоха для Пскова. Вы добились не только уважения, но и любви тех людей, с которыми живете», - обратился он к юбиляру и вручил ему почетную грамоту администрации области за активный вклад в жизнь псковского региона.



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко





































































Добавим, Валерий Федорович Павлов родился в Пскове 2 февраля 1947 года. Он окончил среднюю школу № 1, после - областное музыкальное училище и филологический факультет Псковского педагогического института имени С. М. Кирова.

Валерий Павлов работал оперуполномоченным уголовного розыска. В 1991 году он был избран директором на общем собрании коллектива Псковского областного драматического театра им. А. С. Пушкина, и занимал эту должность до 2009 года.

В настоящее время Валерий Павлов работает преподавателем, является доцентом кафедры культурологии Псковского государственного университета, заместителем председателя регионального отделения Союза театральных деятелей РФ, занимает пост секретаря Общественной палаты области, которым был избран в 2011 году.

В. Павлов - лауреат премий администрации Псковской области (1996, 1999 года), награждён медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени, «Ветеран труда», Академии Российской словесности «Ревнителю просвещения», «70 лет ВДВ».