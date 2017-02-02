Торжественный митинг в честь 74-ой годовщины победы в Сталинградской битве прошел в Пскове

17:10, 02 февраля 2017, ПАИ

2 февраля, в день воинской славы России, в Пскове прошел торжественный митинг, посвященный 74-ой годовщине победы в Сталинградской битве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На могиле Неизвестного солдата собрались представители молодежи, военнослужащие 76-ой Черниговской краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии, члены общественной организации «Собрание высшего офицерского состава», воспитанники Центра «Патриот», курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России, представители силовых структур, муниципальной и региональной власти.

Руководитель общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» Валентин Костенко в своем обращении к собравшимся напомнил историческое значение Сталинградской битвы и отметил, что мужество и героизм всех его участников, от командующих армиями до рядовых солдат, были беспрецедентными.

Заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов от имени городских властей выразил слова благодарности ветеранам битвы на Волге за стойкость, мужество и несгибаемую волю к победе.

Также собравшихся поприветствовал редактор книги «Солдаты Победы» Николай Никитенко. Участники общероссийского молодежного движения «Юнармия» в этот день произнесли клятву юнармейцев. Собравшиеся почтили память павших на волжских берегах минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента.

Сталинградская битва длилась с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. Она стала одним из переломных моментов в ходе Второй мировой войны. После нее немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. В Сталинграде бои шли за каждый квартал и каждый дом, центральный вокзал города переходил из рук в руки 13 раз. 200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю как крупнейшая сухопутная боевая операция в истории мировых войн.

В настоящее время в Пскове проживают 7 участников битвы на Волге.