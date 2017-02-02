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Экономика

Запрещенную хурму нашли на одном из рынков Пскова

2 февраля сотрудники Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям провели рейд на рынке в Пскове и выявили нарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, вскрылись факты реализации выращенной в Испании хурмы, которая, согласно Указу президента, запрещена к ввозу на территорию Российской Федерации. В отношении этой продукции, общий вес которой составил 34 килограмма, приняты меры в соответствии с законодательством РФ.

Кроме того, специалисты выявили три нарушения законодательства в области карантина растений, в части неизвещения должностных лиц Управления о поступлении подкарантинной продукции на территорию Псковской области. Виновные привлечены к административной ответственности.

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