Запрещенную хурму нашли на одном из рынков Пскова

17:38, 02 февраля 2017, ПАИ

2 февраля сотрудники Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям провели рейд на рынке в Пскове и выявили нарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, вскрылись факты реализации выращенной в Испании хурмы, которая, согласно Указу президента, запрещена к ввозу на территорию Российской Федерации. В отношении этой продукции, общий вес которой составил 34 килограмма, приняты меры в соответствии с законодательством РФ.

Кроме того, специалисты выявили три нарушения законодательства в области карантина растений, в части неизвещения должностных лиц Управления о поступлении подкарантинной продукции на территорию Псковской области. Виновные привлечены к административной ответственности.