Псковичам предлагают ознакомиться с редкими кадрами, воспоминаниями и номерами газеты «Сталинградская правда» за военные годы

18:00, 02 февраля 2017, ПАИ

Псковский региональный центр доступа к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина предлагает ознакомиться с редкими кадрами видеохроники, воспоминаниями, номерами газеты «Сталинградская правда» за 1942–1943 годы и другими архивными материалами, посвящёнными битве на Волге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

После первых фронтовых успехов в рамках плана «Барбаросса» силы вермахта были отброшены от Москвы зимой 1941 года. Но после ряда побед советская армия потерпела крупное поражение, позволившее противнику пройти вглубь страны и открывшее путь на Волгу и Кавказ. Слова Гитлера о важности захвата Сталинграда приводятся в сборнике Н. Замятина «Из опыта боёв Отечественной войны», электронная копия которого доступна на портале Президентской библиотеки.

Летом 1942 года Гитлер двинул свои войска к Волге с задачей обойти Москву с востока и ударить по ней с тыла. Однако на пути фашистских войск преградой встал Сталинград. Свыше шести месяцев продолжалось военное противостояние. Победа русских войск в нём стала решающим событием всей военной кампании 1942–1943 годов.

«Немцы начали наступление из района Харьков – Курск, – пишет М. Водолагин в книге «Великая Сталинградская битва», с электронной копией которой тоже могут ознакомиться псковичи. – Имея на этом участке превосходство в силах, немцы прорвали фронт и с излишней самоуверенностью двинулись на Воронеж и на юг страны. Остановленные войсками Воронежского фронта, немецкие войска повернули вниз по Дону в направлении Сталинграда. На город наступала 6-я армия Гитлера. Солдаты и офицеры этой армии были отъявленными головорезами».

На страницах газеты «Сталинградская правда» тех лет описаны зверства «на уровне средневековых», им подвергались не только захваченные в плен бойцы, но и мирное население.

200 дней и ночей продолжалось противостояние на Волге – и всё это время бок о бок с сухопутными армиями, рассказывает газета, сражались моряки Волжской военной флотилии, не прекращавшие параллельно осуществлять функции речного перевозчика, доставляя на передовую нефтепродукты, продовольствие, вооружение.

«С 4 по 8 октября противник предпринимал яростные попытки прорвать наш фронт. Однако попытки эти успеха не имели. За 4 дня враг продвинулся лишь на 300–400 метров, – говорится в книге «Из опыта боёв Отечественной войны», которая также доступна в электронном виде. – 10 января 1943 года бои за Сталинград вошли в заключительную фазу, началось уничтожение окружённых вражеских сил. 26 января немецкая группировка была окончательно разрезана надвое силами Красной армии. Только за период с 28 по 29 января в плен сдались 12 000 вражеских солдат и офицеров. Утром 31 января был захвачен в плен вместе со всем штабом генерал-фельдмаршал Паулюс».

По электронным копиям газеты «Сталинградская правда» из фонда Президентской библиотеки можно понять, насколько стремительным было восстановление разрушенного войной хозяйства. Заметка в газете «Сталинградская правда». 1943, № 169 (4599) (4 сент.)» так и называется: «Кипит созидательный труд». Объявления сообщают о начале занятий в педагогическом институте и зовут тех, кто прервал обучение, а также новых абитуриентов. А 3 сентября, как сообщается в одном из номеров, Областной театр драмы им. М. Горького приглашает на спектакль по книге К. Симонова «Русские люди».

«Президентская библиотека обладает колоссальным массивом электронных документов, посвящённых Великой Отечественной войне и, в частности, Сталинградской битве. Все эти документы объединены в коллекцию «Память о Великой Победе», представленную на портале Президентской библиотеки», - сообщили псковичам.

Напомним, что доступ ко всему электронному собранию Президентской библиотеки осуществляется через электронный читальный зал, он открыт для всех желающих в Псковской областной универсальной научной библиотеке (улица Профсоюзная, 2, конференц-зал). Телефон 8(8112) 72-83-98.