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Общество

Американский сурок Фил предсказал долгую зиму

Самый знаменитый в США сурок Фил, который живёт в Панксатони, штат Пенсильвания, сделал свой прогноз на эту зиму. Грызун предсказал, что холодная пора продлится ещё долго. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Жители американского городка традиционно разбудили Фила в День сурка. Участники Клуба сурка рассказали, что грызун «увидел свою тень при пробуждении», что и свидетельствует о холодной зиме. В Америке есть примета - если Фил в День сурка не увидит свою тень, то весна наступит рано, в противном случае ещё шесть недель всех ждут морозы.

Напомним, в США День сурка отмечают с 1886 года. Он традиционно празднуется 2 февраля.

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