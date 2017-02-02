Американский сурок Фил предсказал долгую зиму

17:22, 02 февраля 2017, ПАИ

Самый знаменитый в США сурок Фил, который живёт в Панксатони, штат Пенсильвания, сделал свой прогноз на эту зиму. Грызун предсказал, что холодная пора продлится ещё долго. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Жители американского городка традиционно разбудили Фила в День сурка. Участники Клуба сурка рассказали, что грызун «увидел свою тень при пробуждении», что и свидетельствует о холодной зиме. В Америке есть примета - если Фил в День сурка не увидит свою тень, то весна наступит рано, в противном случае ещё шесть недель всех ждут морозы.

Напомним, в США День сурка отмечают с 1886 года. Он традиционно празднуется 2 февраля.