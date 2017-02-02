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Общество

Фестиваль здоровья «Наш выбор-жизнь!» прошел в Пскове

В Пскове в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени А. С. Пушкина» для учащихся  9-11 классов состоялся фестиваль здоровья «Наш выбор-жизнь!», направленный на профилактику ВИЧ-заболеваний. Его организаторами стали Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области «Областной центр медицинской профилактики» и Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, перед собравшимися выступили заместитель начальника отдела УКОН УМВД Ольга Мирвалиева, психолог Елена Гончар, которые отметили актуальность обсуждаемой проблемы.

Старшеклассникам предоставили возможность пообщаться на секциях и задать специалистам вопросы.  Им рассказали о том, что такое ВИЧ-инфекция и как её можно избежать. Старший инспектор отдела УКОН УМВД  Мария Винокурова обратила внимание ребят на пути передачи ВИЧ-инфекции и развеяла некоторые мифы, связанные с этой темой. В свою очередь, психолог Регина Домашкина дала рекомендации, как следует вести себя в определённых ситуациях.

Подобный фестиваль здоровья планируется организовать в ближайшее время для школьников из Бежаниц.

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