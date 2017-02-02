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Экономика

Псков занял 52 место в рейтинге устойчивого развития городов России

Псков занял 52 место из 179 в рейтинге устойчивого развития городов России. Среди городов Северо-Западного федерального округа он стал пятым, уступив Санкт-Петербургу, Калининграду, Великому Новгороду и Вологде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе агентства «Эс Джи Эм».

Презентация рейтинга устойчивого развития городов России за 2015 год состоялась в Аналитическом центре при Правительстве России в рамках круглого стола «Устойчивое развитие российских городов: современные тренды и новые вызовы». Рейтинг устойчивого развития городов РФ составлен агентством «Эс Джи Эм» в соответствии с принципами устойчивого развития территорий, определенных международными организациями и научным сообществом.

Рейтинг построен для 179 городов Российской Федерации с населением свыше 100 тысяч человек (всего в России таких 1112 городов). Позиции городов в рейтинге определены на основе 31 показателя, оценивающего три основные области устойчивого развития: экономическую, экологическую и социальную (включая демографическую).

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